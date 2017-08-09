«Россия оккупант!» - мирный протест разгневанных

09.08.2017 16:19



У Грузии Россия отторгла 20% грузинских территорий - Абхазию/Грузия и Самачабло/ т.н. Южная Осетия/Грузия/, изгнав этнических грузин и после этого признав их как независимые страны. Россия превратила эти грузинские регионы в свои военные базы и продолжает оккупацию Грузии. Аналогичное происходит и в Украине – Кремль ведет войну, чтобы добиться окончательной сецессии пока только двух украинских регионов и признать их независимыми. Правда, Конституция РФ не признает за своими субъектами права на выход/сецессию, хотя российская власть постоянно вмешивается в независимые государства, отбирает территории, предварительно уничтожив или изгнав месткое этническое /грузинское, украинское/ население. Затем признает их как бы независимыми, но с непременным условием, оставаться только в сфере интересов современной российской империи, т.е. ее задним двором.

Начало военной агрессии против Грузии 2008 года было отмечено масштабной протестной акцией у оккупационной линии, которая разделяет грузинские деревни на оккупированные Россией и неоккупированные.



Давид Кацарава, организатор гражданского движения «Сила в единстве (ძალა ერთობაშია)», президент Федерации рафтинга и каноэ Грузии:



Меня бесит все, что происходит последние 25 лет. Чаша терпения переполнилась. Все эти годы я ждал кого-то, за кем бы последовал, но никого нет. Буквально месяц назад во мне произошел перелом и я решил: все, надо действовать, выхожу из социальных сетей, из Фейсбука, где мы все, до поры до времени, выпускали пар, переполняющий всю Грузию, но пришло время и его надо направить в нужное русло. Месяц назад я решил создать ни политическое, ни партийное, а гражданское противоокупационное движение «Сила в единстве (ძალა ერთობაშია)», которая продолжается более 200 лет. С особой силой и интенсивностью оккупация набрала обороты за последние 25 лет, особенно после войны 2008 года. Она не закончилась, продолжается, просто приобрела другие очертания и приняла форму перманентной оккупации, захватывая все новые земли. Больше всего бесит то, что к сожалению, российское оккупационное правительство, оккупировавшее Грузию, всегда нарушала и продолжает нарушать все договоренности, будь то международные или между нашими странами - Грузией и Россией.



Мы протестуем против оккупационного режима только мирными акциями и не в коем разе не собираемся провоцировать никого! Мы хотим показать всему миру и в первую очередь, доказать самим себе, что все вместе мы сможем стать большой силой. Мы начинаем объединение всех тех граждан Грузии, которые видят, что наша земля оккупирована, что российское правительство ведет против нас агрессивную захватническую политику.



Мы имеем право жить на наших оккупированных землях, как полноценные ее граждане; мы имеем право не подвергаться гонениям по этническому признаку и массовому изгнанию с тех грузинских регионов, где веками жили наши предки.



Это война между Россией и Грузией, это не война Грузии и т.н. Южной Осетии, которая на самом деле называется Самачабло, а Ю.О. искусственное название и как бомба замедленного дейсвия, была создана именно для того, чтобы помешать нормальным отношениям между осетинами и грузинами. Такая же ситуация и с другим нашим регионом – это не война Грузии и Абхазии, а война Грузии и России. Мы хотим показать, что народ Грузии един и будет противостоять любой агрессии со стороны оккупанта.



Это то, что нас взбесило и заставило выйти на улицы.



Тамаз Мтвралашвили, студент, учится в США:

Сегодня печальный день в истории Грузии, но в тоже время, он должен объединить всех наших граждан. Я здесь для того, чтобы опротестовать российскую агрессию и оккупацию, призываю всех наших граждан присоединиться и вместе выступить против оккупации.



Георгий Лаперашвили, PR гражданского движения «Сила в единстве («ძალა ერთობაშია»)»:

В первую очередь надо отметить, что чувствуется оживление и активность молодежи, и это очень хорошо. Все собравшиеся, люди всех возрастов, вероисповеданий, политических предпочтений и антипатий, представители партий стоим перед одной важнейшей проблемой, которая называется оккупацией. Она началась не сегодня, более 200 лет нам приходиться бороться с нашим агрессивным соседом – Россией, отношения с которой перерастали то в активную войну, то в ползучую оккупацию только потому, что мы решили зашитить наш выбор и развиваться как демократическая страна.



Наша мирная акция продлиться до полной деоккупации и объединения Грузии.



Георгий, бывший военный:

Этот день очень трагичный и важный для нас. 20% нашей территории оккупированы.

Самачабло оккупировано.

Абхазия оккупирована.

Россия оккупант – наша сила в единстве!

Мы против оккупации!







Автор: Лейла Нароушвили Знойное лето напрягает каждый раз. В начале августа 2008 года кремлевские власти запустили в действие свою «домашнюю заготовку» (термин президента Владимира Путина) и начали войну с Грузией. Россия демонстративно показала всему миру, что накажет каждую бывшую советскую республику за ее выбор, стать демократической страной, которая намерена сблизиться с международными западными институтами и НАТО. После Грузии настала очередь Украины.У Грузии Россия отторгла 20% грузинских территорий - Абхазию/Грузия и Самачабло/ т.н. Южная Осетия/Грузия/, изгнав этнических грузин и после этого признав их как независимые страны. Россия превратила эти грузинские регионы в свои военные базы и продолжает оккупацию Грузии. Аналогичное происходит и в Украине – Кремль ведет войну, чтобы добиться окончательной сецессии пока только двух украинских регионов и признать их независимыми. Правда, Конституция РФ не признает за своими субъектами права на выход/сецессию, хотя российская власть постоянно вмешивается в независимые государства, отбирает территории, предварительно уничтожив или изгнав месткое этническое /грузинское, украинское/ население. Затем признает их как бы независимыми, но с непременным условием, оставаться только в сфере интересов современной российской империи, т.е. ее задним двором.Начало военной агрессии против Грузии 2008 года было отмечено масштабной протестной акцией у оккупационной линии, которая разделяет грузинские деревни на оккупированные Россией и неоккупированные. Грузия Online предлагает мнения протестующих:Меня бесит все, что происходит последние 25 лет. Чаша терпения переполнилась. Все эти годы я ждал кого-то, за кем бы последовал, но никого нет. Буквально месяц назад во мне произошел перелом и я решил: все, надо действовать, выхожу из социальных сетей, из Фейсбука, где мы все, до поры до времени, выпускали пар, переполняющий всю Грузию, но пришло время и его надо направить в нужное русло. Месяц назад я решил создать ни политическое, ни партийное, а гражданское противоокупационное движение «Сила в единстве (ძალა ერთობაშია)», которая продолжается более 200 лет. С особой силой и интенсивностью оккупация набрала обороты за последние 25 лет, особенно после войны 2008 года. Она не закончилась, продолжается, просто приобрела другие очертания и приняла форму перманентной оккупации, захватывая все новые земли. Больше всего бесит то, что к сожалению, российское оккупационное правительство, оккупировавшее Грузию, всегда нарушала и продолжает нарушать все договоренности, будь то международные или между нашими странами - Грузией и Россией.Мы протестуем против оккупационного режима только мирными акциями и не в коем разе не собираемся провоцировать никого! Мы хотим показать всему миру и в первую очередь, доказать самим себе, что все вместе мы сможем стать большой силой. Мы начинаем объединение всех тех граждан Грузии, которые видят, что наша земля оккупирована, что российское правительство ведет против нас агрессивную захватническую политику.Мы имеем право жить на наших оккупированных землях, как полноценные ее граждане; мы имеем право не подвергаться гонениям по этническому признаку и массовому изгнанию с тех грузинских регионов, где веками жили наши предки.Это война между Россией и Грузией, это не война Грузии и т.н. Южной Осетии, которая на самом деле называется Самачабло, а Ю.О. искусственное название и как бомба замедленного дейсвия, была создана именно для того, чтобы помешать нормальным отношениям между осетинами и грузинами. Такая же ситуация и с другим нашим регионом – это не война Грузии и Абхазии, а война Грузии и России. Мы хотим показать, что народ Грузии един и будет противостоять любой агрессии со стороны оккупанта.Это то, что нас взбесило и заставило выйти на улицы.Сегодня печальный день в истории Грузии, но в тоже время, он должен объединить всех наших граждан. Я здесь для того, чтобы опротестовать российскую агрессию и оккупацию, призываю всех наших граждан присоединиться и вместе выступить против оккупации.В первую очередь надо отметить, что чувствуется оживление и активность молодежи, и это очень хорошо. Все собравшиеся, люди всех возрастов, вероисповеданий, политических предпочтений и антипатий, представители партий стоим перед одной важнейшей проблемой, которая называется оккупацией. Она началась не сегодня, более 200 лет нам приходиться бороться с нашим агрессивным соседом – Россией, отношения с которой перерастали то в активную войну, то в ползучую оккупацию только потому, что мы решили зашитить наш выбор и развиваться как демократическая страна.Наша мирная акция продлиться до полной деоккупации и объединения Грузии.Этот день очень трагичный и важный для нас. 20% нашей территории оккупированы.Самачабло оккупировано.Абхазия оккупирована.Россия оккупант – наша сила в единстве!Мы против оккупации!Автор: Лейла Нароушвили











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