Адвокат опроверг арест счетов грузинского депутата судом Британии

09.08.2017 16:51 Апелляционный суд Великобритании преимущественно не удовлетворил жалобу арабской компании RAKIA и отказался арестовывать активы и счета 11 компаний, якобы ассоциируемых с депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов" Гелой Микадзе, сообщил Sputnik Грузия лондонский адвокат парламентария Киф Оливер.



Арабская компания RAKIA, руководителем грузинского филиала которой (RAKIA Georgia) был Микадзе, обратилась в британский суд в мае 2015 года с просьбой арестовать активы и счета 14 английских товариществ с ограниченной ответственностью, некоторые из которых якобы принадлежат грузинскому депутату. RAKIA также попросила суд назначить внешнего управляющего над всеми упомянутыми компаниями.



Заявление RAKIA было полностью отклонено судом первой инстанции в ноябре 2015 года, после чего RAKIA подала апелляцию в Апелляционный суд. Слушание апелляции состоялось в июне 2017 года. В июле 2017 года Апелляционный суд вынес приказ об аресте активов вне Грузии в отношении трех из 14 компаний.



Заявление о назначении внешнего управляющего было полностью отклонено в отношении 11 из 14 компаний, и отправлено на новое рассмотрение судом первой инстанции в отношении трех. По утверждению Микадзе, три компании, активы которых были арестованы, не принадлежат ему.



Латвийские СМИ со ссылкой на RAKIA сообщили, что суд Великобритании заморозил денежные средства политика на сумму более 42 миллионов долларов.



"Это очень и очень ошибочная информация. Единственное что произошло — это то, что английский суд издал распоряжение в отношении трех компаний, которые, по утверждению господина Микадзе, не принадлежат ему. Суд заморозил их активы за пределами Грузии на сумму, не превышающую порядка 42 миллионов долларов, но это не значит, что такие активы на самом деле существуют. Мы сказали адвокатам RAKIA, что у этих трех компаний нет активов за пределами Грузии. Также у этих компаний нет банковских счетов. Заявления, говорящие об "аресте 42 миллионов господина Микадзе" абсолютно неверны", — сказал Оливер.



Апелляционный суд Великобритании также приказал RAKIA возместить судебные затраты компаниям, некоторые из которых принадлежат господину Микадзе. По предварительным оценкам юристов, эта сумма составляет как минимум 500 тысяч фунтов стерлингов.



В мае суд Рас Аль Хаймы (ОАЭ), заочно и без ведома Микадзе, признал его виновным в присвоении 17,2 миллиона долларов и заочно приговорил к 15 годам лишения свободы.



В этом случае также речь идет о деятельности Микадзе в арабской компании RAKIA. Дело касается соглашения между портом Поти в 2010-2011 годах, которым тогда владела компания RAKIA, и компанией Raystar о создании совместного производства, а затем о его аннулировании.



По этому делу обвиняемыми также заочно признаны руководитель арабской компании RAKIA Хатер Массаад и Георгий Джанашия, который занимал высокую должность в RAKIA Georgia. Решением суда, Микадзе обязали вернуть 12,8 миллиона долларов, а Джанашия — 4,4 миллиона долларов.



Как сообщил адвокат, Микадзе и Джанашия не были уведомлены о процессе и решительно отвергают эти обвинения и юрисдикцию и право суда Рас Аль Хаймы рассматривать эти дела. Более того, Микадзе и Джанашия не было вручено никаких судебных решений, пояснил адвокат.















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