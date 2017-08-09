На Ушбе ищут туристов из Германии

09.08.2017 16:53 На горе Ушба ищут пропавших туристов из Германии, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Сообщение о пропаже туристов поступило во вторник. Точная причина пропажи туристов на данном этапе не известна. Не уточняется и то, собирались ли туристы подняться на вершину горы.



"На данном этапе могу сказать, что поисковые работы ведутся в активном режиме", — сказала представительница пресс-службы агентства.



Вершина Ушба, расположенная в конце Шхельдинского ущелья, является одной из самых привлекательных для туристов гор в Грузии. У нее два пика — Северный (4690 метров) и Южный (4710 метров).



Опытные альпинисты говорят, что Ушба является одной из самых труднопроходимых Кавказских гор. Впервые Северный пик покорили англичане в 1888 году, а Южный — немецкие, австрийские и швейцарские альпинисты в 1903 году.



Гора находится в 10 километрах от районного центра — Местиа.















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