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На Ушбе ищут туристов из Германии
09.08.2017 16:53
На горе Ушба ищут пропавших туристов из Германии, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Сообщение о пропаже туристов поступило во вторник. Точная причина пропажи туристов на данном этапе не известна. Не уточняется и то, собирались ли туристы подняться на вершину горы.
"На данном этапе могу сказать, что поисковые работы ведутся в активном режиме", — сказала представительница пресс-службы агентства.
Вершина Ушба, расположенная в конце Шхельдинского ущелья, является одной из самых привлекательных для туристов гор в Грузии. У нее два пика — Северный (4690 метров) и Южный (4710 метров).
Опытные альпинисты говорят, что Ушба является одной из самых труднопроходимых Кавказских гор. Впервые Северный пик покорили англичане в 1888 году, а Южный — немецкие, австрийские и швейцарские альпинисты в 1903 году.
Гора находится в 10 километрах от районного центра — Местиа.
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