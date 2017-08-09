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Переселенцы с Луганщины отдыхют в Грузии


09.08.2017   17:51
Делегация Украинской молодежи сейчас оздоравливается в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

25 юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, отдыхают в «Лагере будущего» на озере Шаори, вблизи г. Ткибули.
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В лагере также находятся и представители молодежных общественных организаций Грузии, вместе с которыми украинцы смогут развить креативные идеи, которые в дальнейшем будут воплощены в жизнь.

Расходы на страховки и авиаперелет взял на себя БФ «Каритас Украины», грузинской стороной покрываются расходы, связанные с трансфером от Тбилиси в лагерь и в обратном направлении, проживание и питание во время пребывания в Грузии. Министерство молодежи и спорта Украины оказало поддержку в части подбора кандидатур.






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