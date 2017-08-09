В Грузии планируется концерт Бьорк

09.08.2017 22:31 Всемирно известная исландская певица Бьорк (Bjork), возможно, приедет в Грузию с концертом в конце 2017 года.



По информации Первого канала ОВГ, в настоящее время с исполнительницей ведет переговоры одна из грузинских фестивальных групп. Журналисты связались с представителями этой организации, однако от каких-либо комментариев они отказались.



Исландская певица, композитор и актриса, полное имя которой Бьорк Гвюдмюндсдоуттир родилась 21 ноября 1965 года в Рейкьявике.



Бьорк – многократный номинант на премию «Грэмми», лауреат BRIT Awards и MTV Europe Music Awards, обладатель серебряной премии за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля в фильме «Танцующая в темноте».



В начале августа 51-летняя исполнительница анонсировала выход нового, десятого по счету альбома. Она разместила рукописное объявление в своем инстаграме.



Предыдущая студийная работа исландской певицы «Vulnicura» была издана в 2015 году, а начале 2017 года Бьорк выпустила песенник «34 Scores forPiano, Organ, Harpsichord and Celeste».



"Новости-Грузия"











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