Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«TAV Georgia»: На данном этапе авиакомпании выполняют рейсы без задержки и опозданий


10.08.2017   13:55
Управляющая Тбилисским международным аэропорта "TAV Georgia" распространила заявление в связи с выполнением рейсов с опозданием. В компании заявили, что проблема искоренена, и на данном этапе все авиакомпании выполняют рейсы без задержки.

"10 августа, в 12:00 часов ночи во входящем канале авиационной коммуникационной сети Международного аэропорта Тбилиси была зафиксирована системная проблема, из-за чего части авиакомпаний услуга регистрационной системы пассажиров поставлялась ограниченно.

В результате данной проблемы из 22 рейсов, запланированных с 02:00 до 09:00 часов, 7 были выполнены с опозданием. Максимальное время опоздания рейса составило 1 час и 20 минут. С целью устранения проблемы IT служба "TAV Georgia" связалась с головным офисом авиационной коммуникационной системы SITA в Канаде, Монреале.

На данном этапе все авиакомпании выполняют рейсы без задержки-опоздания"- говорится в заявлении "TAV Georgia".








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии анонсирует амбициозный план пространственного развития
Кутаисский аэропорт обзаведется новым терминалом
Выставку об истории грузинского вина в Бордо посетили более 5 тысяч человек
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Еще один человек похищен оккупантами на линии оккупации Абхазии
США призвали Россию пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Цхинвалського режима
Представительство ЕС о визите Путина в Абхазию
Самнидзе: Обещания Путина - попыткой завоевать сердца абхазского народа
Роста антироссийских настроений в Абхазии не смог обойти стороной даже Путин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мощи святой царицы Кетеван доставят в Грузию на полгода
Тбилисский аэропорт возобновил работу после сбоя в компьютерной программе
В Чечне все же передумали запрещать прокат кинофильма «Матильда»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна