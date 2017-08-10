«TAV Georgia»: На данном этапе авиакомпании выполняют рейсы без задержки и опозданий

10.08.2017 13:55 Управляющая Тбилисским международным аэропорта "TAV Georgia" распространила заявление в связи с выполнением рейсов с опозданием. В компании заявили, что проблема искоренена, и на данном этапе все авиакомпании выполняют рейсы без задержки.



"10 августа, в 12:00 часов ночи во входящем канале авиационной коммуникационной сети Международного аэропорта Тбилиси была зафиксирована системная проблема, из-за чего части авиакомпаний услуга регистрационной системы пассажиров поставлялась ограниченно.



В результате данной проблемы из 22 рейсов, запланированных с 02:00 до 09:00 часов, 7 были выполнены с опозданием. Максимальное время опоздания рейса составило 1 час и 20 минут. С целью устранения проблемы IT служба "TAV Georgia" связалась с головным офисом авиационной коммуникационной системы SITA в Канаде, Монреале.



На данном этапе все авиакомпании выполняют рейсы без задержки-опоздания"- говорится в заявлении "TAV Georgia".



















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