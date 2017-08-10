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Прима-балерина Ирма Ниорадзе получила высшую награду минкультуры Грузии


10.08.2017   17:06
Известная грузинская балерина, прима Мариинского театра, народная артистка РФ Ирма Ниорадзе стала обладателем звания "Жрец искусства" - высшей награды министерства культуры Грузии. Это решение было объявлено 9 августа в черноморском курортном поселке Шекветили, где в присутствии тысяч зрителей в зале Black Sea Arena прошел концерт "Гала звезд" с участием самой Ниорадзе.

Этого звания балерина удостоена "за особый вклад в развитие грузинской и мировой культуры", заявил на церемонии министр культуры Михаил Георгадзе.

Сама Ниорадзе поблагодарила за высокую оценку ее творчества. "Этот концерт я посвятила моему педагогу, основоположнику грузинской балетной школы, народному артисту Грузии и СССР Вахтангу Чабукиани (1910-1992)", - сказала 48-летняя балерина. Она отметила, что на "Гала звезд" в Шекветили был представлен "и классический, и современный балет".

В концерте также участвовали народная артистка РФ Илзе Лиепа, премьер Большого театра Михаил Лобухин, его коллеги Якопо Тисси и Алена Ковалева, солисты петербургского Михайловского театра Екатерина Борченко и Иван Зайцев, прима Венского государственного балета Мария Яковлева и Якоб Фейферлик, танцовщики Английского национального балета Лауретта Саммерсейл и Йона Акоста.

ТАСС





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