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Горийская «Дила» пополнилась футболистом из Ганы


10.08.2017   20:03
Грузинский футбольный клуб "Дила" из Гори подписал контракт с ганским полузащитником Калифом Альхасани, говорится в сообщении на официальной странице команды в Facebook.

О том, на какой срок будет оформлено соглашение, пока неизвестно.

"Однозначно можно сказать, что Альхасани будет играть в команде как минимум до конца того сезона. Более точной информацией мы будем располагать на следующей неделе", — сказал Sputnik Грузия медиа-офицер ФК "Дила" Зураб Картозия.

26-летний полузащитник свою карьеру начинал в родном "Либерти Профессионалз", после чего перебрался в США. Последним клубом, за который выступал Альхасани в Америке с марта 2017 года, был "Нью-Йорк Космос".

Ранее Альхасани выступал за юношескую и молодежную сборные Ганы.

"Дила", которая в 2015 году стала чемпионом Грузии, очень невыразительно проводит нынешний сезон. После XXI тура команда из Гори набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место (третье с конца).

В ближайшем туре "Дила" на своем поле сыграет с тбилисским "Сабуртало".

"Спутник-Грузия"





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