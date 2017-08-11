По факту избиения сотрудника частной охраны МВД начало расследование

11.08.2017 10:49 В кутаисском торговом центре «Карвасла» по факту избиения сотрудника частной охраны начато расследование.



Как сообщает МВД, следствие по делу начато по 118 статье УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.



В кутаисском торговом центре «Карвасла» был избит сотрудник охраны объекта. Случай произошел поздно ночью. По словам очевидцев, сотрудника охраны безжалостно избивали 5 молодых людей. У него сломана нога.



По информации очевидцев, молодые люди пытались обокрасть один из магазинов, в чем им помешал сотрудник охраны. Избитого мужчину бригада скорой помощи доставила в больницу.















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