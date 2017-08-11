В Зугдиди разразился скандал из-за возможного переноса плащаницы Богородицы

11.08.2017 14:01 Серьезный скандал разразился в Зугдиди из-за возможного переноса плащаницы Богородицы из региона Самегрело – Земо Сванети.



Хранящуюся в историческом дворце Дадиани святыню в праздник Успения Пресвятой Богородицы на один день хотят перенести в монастырь в Хоби, где она раньше хранилась. Подобные предложения озвучиваются духовными лицами ежегодно в период двухнедельного поста, предшествующего празднику.



В Грузии праздник Успения, который ежегодно отмечают 28 августа, называют Мариамоба. Это один из самых почитаемых праздников, поскольку, считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.



Власти Зугдиди крайне резко отреагировали на предложения по переносу святыни.



«У меня есть право говорить от имени народа, так как я мэр города Богородицы», — заявляет мэр Зугдиди Ираклий Гогохия.



По его словам, плащаницу Богородицы не должны переносить из Зугдиди в Хоби, так как это желание жителей Зугдиди.



«Плащаница Богородицы должна оставаться в Зугдиди и следует закончить эти спекуляции, которые возникают ежегодно, перед летним постом. На один час, на один день или на два дня … Население Зугдиди против, местная паства, это вызывает напряженность, противостояние между разными районами», — заявил Гогохия.



Он отметил, что Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй несколько раз заявил, что плащаница Богородицы должна находится в Зугдиди.



Окончательно вопрос о том, перенесут ли на один день святыню из Зугдиди в Хоби должен решить Синод патриархии.



О том, как плащаница Богородицы попала в Грузию, нет точных данных. Согласно одной версии, плащаницу Богородицы привезли из Константинополя, Византии, в 8 веке, а по другой – в 15 веке, после завоевания Константинополя турками (1453 год). Другие исторические данные указывают на то, что святыню привезли в Грузию из Иерусалима в 15 веке.















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