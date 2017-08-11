В Зугдиди построят соответствующий стандартам УЕФА центральный стадион

11.08.2017 18:12 Строительство центрального стадиона в Зугдиди вошло в активную фазу. В настоящее время строительство всех флигелей закончилось. В рамках проекта идет обустройство внутреннего интерьера стадиона, и покрытие футбольного поля.



Проект предусматривает строительство основного и запасного стадиона. Главный стадион будет вмещать более чем 7 200 зрителей, и работа закончится в октябре. Запланировано также строительство запасного поля на 1224 человека, и устройство освещения. Главный стадион будет покрыт естественным покрытием, а запасной - искусственным.



Общая стоимость проекта составляет 20 миллионов лари. На работы первого этапа стадиона будут потрачены 9 747 000 лари. Проект осуществляется по финансированию государственного бюджета.



Стадионы и вспомогательная инфраструктура займут 6,5 гектаров земельной площади.

















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