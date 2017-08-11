|
В Зугдиди построят соответствующий стандартам УЕФА центральный стадион
11.08.2017 18:12
Строительство центрального стадиона в Зугдиди вошло в активную фазу. В настоящее время строительство всех флигелей закончилось. В рамках проекта идет обустройство внутреннего интерьера стадиона, и покрытие футбольного поля.
Проект предусматривает строительство основного и запасного стадиона. Главный стадион будет вмещать более чем 7 200 зрителей, и работа закончится в октябре. Запланировано также строительство запасного поля на 1224 человека, и устройство освещения. Главный стадион будет покрыт естественным покрытием, а запасной - искусственным.
Общая стоимость проекта составляет 20 миллионов лари. На работы первого этапа стадиона будут потрачены 9 747 000 лари. Проект осуществляется по финансированию государственного бюджета.
Стадионы и вспомогательная инфраструктура займут 6,5 гектаров земельной площади.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна