Суд освободил под залог полицейских, обвиняемых по делу о гибели сына депутата

11.08.2017 20:38 Горийский районный суд освободил под залог в размере 1000 лари трех сотрудников управления полиции Шида (Внутреннего) Картли, обвиняемых по делу о гибели в результате аварии у горийского тоннеля сына депутата Беки Хахубия.



Прокуратура в качестве меры пресечения просила избрать в отношении всех трех полицейских – командира отделения Нукри Хабелашвили, патрульных – инспекторов Зураба Русишвили и Гии Садагашвили залог в размере 5 тысяч лари.



Рассмотрение дела по существу в Горийском районном суде назначено на 2 октября.



Сотрудники полиции обвиняются по статьям 333 и 116 УК Грузии (превышение служебных полномочий и причинение смерти по неосторожности).



В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего у Горийского тоннеля ранним утром 17 мая погиб сын мажоритарного депутата Поти, Ираклия Хахубия – 21-летний Бека Хахубия.



По имеющейся информации, полицейские у тоннеля перекрыли трайлером путь автомобилю, двигавшемуся с превышением скорости. Водитель врезался в трайлер и погиб.















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