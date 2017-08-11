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Баскетбольная сборная Грузии выиграла у Чехии


11.08.2017   21:51
Баскетбольная сборная Грузии, готовящаяся к чемпионату Европы, провела сегодня первую встречу на Кубок мэрии Тбилиси с командой Чехии и выиграла 87:76.

Матч в тбилисском Дворце спорта проходил в равной борьбе, и первая десятиминутка завершилась вничью 20:20, во второй четверти проявилось небольшое преимущество грузинских баскетболистов, тайм завершился со счетом 45:38.

Хозяева не сбавили темп и после перерыва, выиграв с 11-очковым перевесом.

Больше всего очков в этом матче принес команде Торнике Шенгелия – 22.

Сборные Грузии и Чехии встретятся еще раз 13 августа, обладатель кубка будет выявлен по итогам двух матчей. До начала чемпионата Европы команда Ильяса Зуроса также планирует принять участие розыгрыше «Кубка Акрополиса», наряду с хозяйкой турнира – Грецией, в нем примут участие также сборные Италии и Сербии.






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