|
Баскетбольная сборная Грузии выиграла у Чехии
11.08.2017 21:51
Баскетбольная сборная Грузии, готовящаяся к чемпионату Европы, провела сегодня первую встречу на Кубок мэрии Тбилиси с командой Чехии и выиграла 87:76.
Матч в тбилисском Дворце спорта проходил в равной борьбе, и первая десятиминутка завершилась вничью 20:20, во второй четверти проявилось небольшое преимущество грузинских баскетболистов, тайм завершился со счетом 45:38.
Хозяева не сбавили темп и после перерыва, выиграв с 11-очковым перевесом.
Больше всего очков в этом матче принес команде Торнике Шенгелия – 22.
Сборные Грузии и Чехии встретятся еще раз 13 августа, обладатель кубка будет выявлен по итогам двух матчей. До начала чемпионата Европы команда Ильяса Зуроса также планирует принять участие розыгрыше «Кубка Акрополиса», наряду с хозяйкой турнира – Грецией, в нем примут участие также сборные Италии и Сербии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна