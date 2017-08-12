На Ушбе до сих пор ищут потерявшихся немецких туристов

12.08.2017 13:32 На Ушбе до сих пор ищут потерявшихся туристов – отца и сына из Германии. Как сообщает глава управы Местии Каха Жоржолиани, сегодня две группы спасателей поднялись на высоту до 3800 метров, однако потерявшихся туристов не нашли.



«Поднявшиеся сегодня на 3800 метров прошли тем же маршрутом, по которому шли немецкие туристы, но, к сожалению, ничего не нашли», - сообщил Каха Жоржолиани.



По его словам, поисковые работы продолжатся и завтра.



Сообщение о том, что потерялись туристы из Германии, поступило в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями 8 августа.



По информации Кажи Жоржолиани, на данный момент также продолжаются поиски мужчины в возрасте до 40 лет, упавшего в реку Ингури.



Напомним, ехавший из Ушгули автомобиль сорвался в реку 6 августа. Начато следствие по ст. 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

