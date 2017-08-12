Россиянин отсудил у «Уральских авиалиний» более 3 тысяч долларов из-за отмены рейса в Тбилиси

12.08.2017 16:38 Житель Екатеренбурга, который не смог улететь в Тбилиси из-за отмены рейса, отсудил у авиакомпании «Уральские авиалинии» более з тысяч долларов.



В феврале 2016 года мужчина приобрел пять билетов на рейсы Екатеринбург-Тбилиси и обратно на июль – для себя, своей супруги и трех их детей. Стоимость всех билетов составила порядка 103 тысяч рублей (около 1,7 тысячи долларов).



За два дня до вылета на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» он случайно увидел информацию об отмене рейса в Тбилиси. Мужчина обратился к авиакомпании с просьбой организовать вылет семьи другим рейсом в Тбилиси или Батуми в тот же день, однако его обращение в «Уральских авиалиниях» проигнорировали. В результате, жителю Екатеринбурга пришлось покупать новые билеты до Тбилиси, но уже через Дубаи. За это ему пришлось заплатить еще 130 тысяч рублей (более 2 тысяч долларов).

После возвращения из Грузии мужчина обратился с иском против «Уральских авиалиний» в Свердловский областной суд.



Суд пришел к выводу о том, что рейс Екатеринбург-Тбилиси был отменен авиакомпанией без каких-либо правовых оснований. В результате жалоба была удовлетворена, а «Уральские авиалинии» обязали выплатить истцу более 200 тысяч рублей.



"Новости-Грузия"











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