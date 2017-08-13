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Спасателей на черномоском побережье Грузии наградили грамотами
13.08.2017 15:10
Пятнадцать спасателей на воде наградили грамотами в Батуми за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.
После открытия морского сезона в 2017 году на черноморском побережье Грузии было спасено до 300 человек – среди них как граждане Грузии, так и иностранные туристы.
Большинство из них спасатели вытащили из воды во время сильного шторма, с риском для собственной жизни.
За тот же период сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями нашли до 200 потерявшихся детей, которых вернули родителям целыми и невредимыми, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Служба спасателей дежурят на всех пляжах черноморского побережья Грузии в 24-часовом режиме.
Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД для морского сезона в этом году отобрало и переподготовило 135 спасателей, благоустроило спасательные пункты, отремонтировало 12 плавательных средств, а также провело различные мероприятия с целью превенции рисков и безопасности граждан.
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