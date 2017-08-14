Грузинские полицейские завоевали 9 медалей на всемирной олимпиаде

14.08.2017 11:15 Грузинские полицейские завоевали три золотые и шесть серебряных медалей в первые дни «Всемирной спортивной олимпиады полицейских и пожарных 2017», которая проходит в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.



Всего во Всемирной спортивной олимпиаде в семи видах спорта принимают участие 12 сотрудников грузинской полиции. Олимпиада завершится 16 августа.



Золотые медали получили полицейские-борцы вольного стиля – первую завоевал Иосиф Хуцишвили (- 86 кг), который в финальном поединке победил российского борца. Вторую и третью золотые медали завоевали Лука Куртанидзе (- 125 кг) и Белдух Гавашелишвили (- 97 кг).



Две серебряные медали завоевали дзюдоисты Нодар Мчедлишвили (- 90 кг) и Алекси Давиташвили (- 100 кг). Серебро завоевал пловец Георгий Бердзенишвили, который принял участие в заплывах различными стилями и получил четыре серебряные медали.















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