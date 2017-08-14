16 кафе на проспекте Агмашенебели закрылись в знак протеста

14.08.2017 15:46 Владельцы сразу 16-ти кафе на территории обновленного проспекта Агмашенебели в исторической части Тбилиси приняли решение временно закрыть свои заведения, чтобы выразить протест действиям столичной мэрии, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Предприниматели, 14 из которых являются гражданами иностранных государств, возмущены требованиями, озвученными властями города.



На прошлой неделе столичная мэрия решила изучить законность размещения открытых кафе на проспекте Агмашенебели. В отношении 16 субъектов было начато делопроизводство по правонарушению в сфере строительства.



Владельцев кафе обязали предоставить документ, подтверждающий законность размещения объектов или демонтировать обустроенные зоны. В случае отсутствия документа, владельцы также обязаны выплатить штраф в размере 10 тысяч лари.



Предприниматели считают, что позиция столичных властей является неясной, в условиях, когда территория обновленного проспекта Агмашенебели является пешеходной зоной, а большинство посетителей их заведений – иностранными туристами.



Владельцы баров и кафе, получившие предупреждения, также отмечают, что мэрия начала делопроизводство только в отношении 16 субъектов. В отношении остальных кафе никаких проверок не проводилось, и сегодня они могут продолжать работу в обычном режиме.



«Интересно то, что владельцы 90% из этих 16 заведений – иностранцы. К сожалению, это позволяет сделать вывод о том, что происходит непрямое давление на иностранных инвесторов, конкретно на этой улице», — заявил в интервью «Рустави 2» правозащитник Александр Ахалкаци.



Председатель кооператива, созданного владельцами заведений на проспекте Агмашенебели, Гиви Дучидзе категорически не согласен с подобными заявлениями. Дучидзе, которому принадлежит один из местных баров, заявил, что предупреждения получили только кафе, владельцы которых не соблюдали установленные законом процедуры при обустройстве территории. В частности, они не обратились в архитектурную службу мэрии для получения соответствующего разрешения.















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