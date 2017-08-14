В Грузии получают высшее образование 2650 граждан Азербайджана

14.08.2017 18:07 Как сообщает грузинское бюро АПА со ссылкой на Национальное бюро статистики Грузии, в настоящее время в Грузии обучаются 2650 азербайджанских граждан.



557 из них получают образование в государственных вузах, 2093 - в частных.



Общее число иностранных студентов, получающих образование в Грузии в 2016-2017 учебном году, составляет 8012 человек. Первое место по числу обучающихся в Грузии студентов занимает Азербайджан (2650), далее следует Индия (2505), на третьем месте - Ирак (974).



Иностранные студенты в Грузии главным образом предпочитают изучать социальные науки, бизнес, право и медицину.















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