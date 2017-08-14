Юношеская сборная Грузии по дзюдо завоевала бронзу на чемпионате Мира

14.08.2017 18:57 Юношеская сборная Грузии (U-18) по дзюдо завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях на чемпионате Мира, который завершился в столице Чили Сантьяго.



На пути к финалу грузинские дзюдоисты победили команду Италии и одного из фаворитов турнира – Японию. Однако, в полуфинале грузинские спортсмены не нашли достойных аргументов против сборной России, уступив в пяти поединках из семи. В еще одной встрече России была засчитана победа, так как в составе сборной Грузии не было девушки, выступающей в весовой категории до 44 кг.



В поединке за третье место грузинская команда встретилась с Германией и выиграла со счетом 4:3. Решающее и победное очко сборной Грузии принес тяжеловес Алекси Свианидзе (+90 кг).



Победителем командных соревнований стали российские дзюдоисты, победившие в финале Бразилию 5:3.





Таким образом, юношеская сборная Грузии по дзюдо на чемпионате Мира завоевала пять медалей: одну золотую — Лаша Бекаури (-73 кг), две серебряные – Лука Капанадзе (-55 кг) и Сопо Сомхишвили (+70 кг), две бронзовые – Мариам Чантурия (-63 кг) и в командных соревнованиях.















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