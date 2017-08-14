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За минувшие сутки на черноморском побережье Грузии спасли 27 отдыхающих


14.08.2017   19:25
За минувшие сутки грузинские спасатели на воде оказали помощь 27 отдыхающим на черноморском побережье, сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, передает «Новости-Грузия».

В числе спасенных как граждане Грузии, так и иностранцы. Все они не могли выбраться из моря на сушу самостоятельно. Большинство инцидентов произошло в курортном поселке Уреки - там спасатели помогли выбраться на сушу 25 гражданам, в числе которых два подростка. Еще два инцидента произошло в Батуми.

Кроме того, спасатели оказали оперативную помощь шестерым несовершеннолетним. Маленьких отдыхающих спасатели вернули своим родителям в целости и сохранности. Пять детей потерялись в Уреки, один - в Кобулети.

Сотрудники службы спасателей дежурят на всех пляжах черноморского побережья Грузии в 24-часовом режиме. После открытия морского сезона в 2017 году было спасено до 300 человек. За тот же период сотрудники Агентства нашли до 200 потерявшихся детей, которых вернули родителям.






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