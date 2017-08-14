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8 тысяч иностранных студентов учатся в вузах Грузии


14.08.2017   22:52
В 2016-2017 учебном годах в высших учебных заведениях Грузии получали образование 8012 иностранных студентов. Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики Грузии.

Первое место по числу студентов, обучающихся в грузинских вузах, занимает Азербайджан. При этом только 557 азербайджанских граждан получают образование в государственных вузах, остальные 2093 - в частных.

За Азербайджаном следуют Индия и Ирак, соответственно 2505 и 974 студента.

В Грузии студенты из иностранных государств главным образом предпочитают изучать социальные науки, бизнес, юриспруденцию и медицину.






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