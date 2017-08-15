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GEM Fest, профинансированный из бюджета на 1 900 000 лари, парализован


15.08.2017   11:53
Фестиваль электронной музыки в Анаклиа, GEM Fest парализован. Гостям сегодня не удается пройти на территорию, поскольку бастующие сотрудники фестиваля в знак протеста приостановили работу т.н. пропускных пунктов.

Сотрудники проводят акцию и требуют зарплаты. По заявлению участников протеста, вместо обещанных 500 лари им раздали по 100 лари, а организатор фестиваля Георгий Сигуа уехал из страны.

Напомним, что сегодня заканчивается месячный фестиваль электронной музыки, профинансированный из бюджета на 1 900 000 лари.

Владельцы коммерческих объектов, арендаторы на территории фестиваля заявляют, что из-за недостатка туристов у них накопились долги.

Большая задолженность накопилась также у фестиваля, профинансированного из бюджета, который вместо фейерверков и грандиозного закрытия, закончился на фоне акции.







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