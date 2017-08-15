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Фестиваль Batumi Music Fest пройдет под патронажем ЮНЕСКО


15.08.2017   17:37
Международный фестиваль классической музыки Batumi Music Fest, который состоится 2-8 сентября в курортном городе Батуми (Аджария), соберет как именитых музыкантов, так и восходящих звезд музыки из разных стран, сообщают организаторы.

Юбилейный, пятый по счету, фестиваль, автором которого является знаменитая грузинская пианистка и "Артист ЮНЕСКО за мир" Элисо Болквадзе, пройдет под патронажем ЮНЕСКО – это первый случай в фестивальной истории Грузии. Информационное агентство и радио Sputnik Грузия в 2017 году стало информационным партнером Batumi Music Fest.

В программе фестиваля – бессмертные шедевры Бетховена, Баха, Моцарта, Шопена, Вагнера, Сен-Санса, Листа, Берлиоза, Дворжака, Лигети, Сметаны, Грига и многих других.


В этом году участниками фестиваля станут музыканты из Грузии, России, Великобритании, Италии и Венгрии.

Среди участников – 28-летняя российская пианистка Александра Массалева, французский пианист Натаниэль Гуни, британский виолончелист Александр Чаушиан, итальянский пианист Пьетро де Мария, венгерский камерный оркестр имени Ференца Листа, грузинские пианисты Давид Аладашвили, Анна Кипиани, а также вокальный ансамбль "Картули хмеби" ("Грузинские голоса").

По традиции, Batumi Music Fest на сцене Батумского государственного музыкального центра 2 сентября откроет его основательница – Элисо Болквадзе в сопровождении Батумского симфонического оркестра. Вместе с грузинской пианисткой выступят виолончелист Александр Чаушиан и дирижер Давид Мукерия.

На вечере прозвучат увертюра к опере "Риенци" Рихарда Вагнера, концерт для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса и концерт для фортепьяно с оркестром №1 Людвига ван Бетховена.


В рамках фестиваля 6 сентября, в 20:30, на сцене Батумского государственного музыкального центра состоится поэтический вечер с участием известного грузинского актера театра и кино Мурмана Джинория.

Завершится Batumi Music Fest 8 сентября концертом звезд Международного фонда известного французского пианиста и композитора Мишеля Сони SOS Talnets. На сцене предстанут Элисо Болквадзе, Мишель Сони и члены фонда. Программа гала-вечера держится в секрете.

Международный фестиваль классической музыки Batumi Music Fest пройдет при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии и в рамках правительственной программы Check in Georgia, призванной популяризировать Грузию на международном уровне.






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