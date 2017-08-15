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Алла Пугачева и Максим Галкин приедут в Грузию на юбилей Вахтанга Кикабидзе


15.08.2017   18:06
Певица и композитор Алла Пугачева и артист эстрады Максим Галкин приедут в Тбилиси на юбилей актера и певца, Народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник в Тбилиси сам Кикабидзе. Певец, которому 19 июля будущего года исполнится 80 лет, отметил, что в рамках юбилея состоятся вечера-концерты в Кутаиси, Батуми и Тбилиси.

"На мой юбилей в Грузию приедет много знаменитых зарубежных исполнителей, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин", - сообщил он. Он также сказал, что "главный юбилейный концерт состоится осенью будущего года в Тбилиси".

Певец рассказал, что в конце июля текущего года по приглашению Лаймы Вайкуле выступал в Юрмале на международном фестивале "Рандеву-2017". "На фестивале в Юрмале было много интересных встреч, в том числе и с Аллой Пугачевой, она сказала, что соскучилась по мне, я ответил взаимностью", - сообщил он.
Кикабидзе подчеркнул, что "продолжает активную творческую жизнь". "После фестиваля "Рандеву-2017" в Юрмале мне довелось в конце июля выступать в Баку на Международном музыкальном фестивале "Жара", - сообщил он. Певец рассказал, что 18 августа в Батуми пройдет его сольный концерт, где вместе с ним выступят Народная артистка Грузии и СССР Нани Брегвадзе, ее дочь Эка и певица Лиза Багратиони. По словам певца, "до конца года намечен ряд других выступлений", о которых он пообещал "сообщить позднее".

Вахтанг Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году, закончил институт иностранных языков, с 1959 года был солистом местной филармонии, в 1960-1980-х годах - актер и режиссер на киностудии "Грузия-фильм", солист знаменитого эстрадного ансамбля "Орэра". В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание Народного артиста Грузии, он - Лауреат Госпремии СССР в 1980-1982 годах, один из самых популярных актеров и певцов бывшего СССР, лауреат международных песенных конкурсов и кинофестивалей.

ТАСС





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