Назван состав сборной Грузии на чемпионат Мира по борьбе

15.08.2017 19:13 Тренерский штаб сборных Грузии по вольной и греко-римской борьбе огласил окончательный список спортсменов, которые будут представлять Грузию на чемпионате Мира в Париже в конце августа.



Основным критерием отбора борцов вольного стиля стали два турнира: чемпионат Европы этого года и Гран-При Тбилиси (мемориал Балавадзе-Картозия). В конечном итоге главный тренер национальной команды Георгий Иантбелидзе сделал следующий выбор:



Состав сборной Грузии по вольной борьбе



(-57 кг) – Бека Ломтадзе

(-61 кг) – Владимир Хинчегашвили

(-65 кг) – Зураб Якобашвили

(-70 кг) – Зураб Эрбоцонашвили

(-74 кг) – Джумбер Квелашвили

(-86 кг) – Давид Хуцишвили

(-97 кг) – Элизбар Одикадзе

(-125 кг) – Гено Петриашвили



Что касается борцов греко-римского стиля, то основной головной болью наставника команды Беки Роква было состояние одного из лидеров сборной Зураба Датунашвили, который в мае этого года получил в Тбилиси ножевое ранение. К счастью, спортсмен сумел восстановиться и был включен в состав на главный турнир года.





Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе:



(-59 кг) – Лаша Мариамидзе

(-66 кг) – Гога Гогиберашвили

(-71 кг) – Шмаги Болквадзе

(-75 кг) – Миндиа Цулукидзе

(-80 кг) – Зураб Датунашвили

(-85 кг) – Роберт Коблиашвили

(-98 кг) – Реваз Надареишвили

(-130 кг) – Леван Арабули



Чемпионат Мира стартует 21 августа и продлится до 26 августа. 21 и 22 числа медали разыграют борцы греко-римского стиля; следующие два дня сильнейших определят женщины, а "вольники" поборются за награды 25 и 26 августа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

