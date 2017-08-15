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Назван состав сборной Грузии на чемпионат Мира по борьбе
15.08.2017 19:13
Тренерский штаб сборных Грузии по вольной и греко-римской борьбе огласил окончательный список спортсменов, которые будут представлять Грузию на чемпионате Мира в Париже в конце августа.
Основным критерием отбора борцов вольного стиля стали два турнира: чемпионат Европы этого года и Гран-При Тбилиси (мемориал Балавадзе-Картозия). В конечном итоге главный тренер национальной команды Георгий Иантбелидзе сделал следующий выбор:
Состав сборной Грузии по вольной борьбе
(-57 кг) – Бека Ломтадзе
(-61 кг) – Владимир Хинчегашвили
(-65 кг) – Зураб Якобашвили
(-70 кг) – Зураб Эрбоцонашвили
(-74 кг) – Джумбер Квелашвили
(-86 кг) – Давид Хуцишвили
(-97 кг) – Элизбар Одикадзе
(-125 кг) – Гено Петриашвили
Что касается борцов греко-римского стиля, то основной головной болью наставника команды Беки Роква было состояние одного из лидеров сборной Зураба Датунашвили, который в мае этого года получил в Тбилиси ножевое ранение. К счастью, спортсмен сумел восстановиться и был включен в состав на главный турнир года.
Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе:
(-59 кг) – Лаша Мариамидзе
(-66 кг) – Гога Гогиберашвили
(-71 кг) – Шмаги Болквадзе
(-75 кг) – Миндиа Цулукидзе
(-80 кг) – Зураб Датунашвили
(-85 кг) – Роберт Коблиашвили
(-98 кг) – Реваз Надареишвили
(-130 кг) – Леван Арабули
Чемпионат Мира стартует 21 августа и продлится до 26 августа. 21 и 22 числа медали разыграют борцы греко-римского стиля; следующие два дня сильнейших определят женщины, а "вольники" поборются за награды 25 и 26 августа.
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