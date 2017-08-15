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Словесное и физическое противостояние в Батуми - «Национальный фонд» ввязался в скандал


15.08.2017   20:45
Вчера вечером в Батуми было шумно. На территории, прилегающей к Центру культуры, где должен был состояться церемониал награждения "Национального фонда", друг другу противостояли писатели, участвующие в мероприятии, и водители, которые привезли их в Батуми, а отвезти их назад отказывались. Причиной того водители назвали сумму, которую должны были заплатить организаторы вечера.

По заявлению журналиста Медеи Илуридзе "Ньюпосту", с писателями и представителями СМИ, собравшимися перед Центром культуры Батуми, организаторы вечера не встретились, а также не отвечали на их звонки.

"Национальный фонд" несколько месяцев планировал мероприятие, и анонсировал выявление лучшего поэта в Батуми. По существующей информации, победившему поэту должны были вручить 3 000 лари, однако мероприятие вообще не состоялось. Гостей, которых привезли из столицы, поздно ночью вернул назад один из спонсоров мероприятия.

Писатели и поэты, обманутые "Национальным фондом", не исключают, что начнут правовую тяжбу против организации, поскольку видят в их действиях признаки мошенничества.







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