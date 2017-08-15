Папа Римский Франциск поздравил патриарха Грузии с Днем Илии-пророка

15.08.2017 22:58 Мировые духовные лидеры поздравили Католикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго с Днем Илии-пророка.



Православная церковь празднует Ильин день (День Илии-пророка) 2 августа. В этот день верующие прославляют молитвами одного из наиболее почитаемых святых угодников Ветхого Завета.



Папа Римский Франциск поздравил Илию Второго с праздником, вспомнив свой прошлогодний визит в Грузию.



«Я не могу забыть наше обоюдное обещание молиться друг за друга, которое мы дали в прошлом году во время нашей незабываемой встречи в вашей прекрасной стране. Уверяю вас, что я добросовестно выполняю это обещание, в особенности в этот юбилейный год, когда церковь Грузии празднует 40-ю годовщину интронизации вашего Святейшества и 85-ю годовщину Вашего рождения, а также столетие восстановления автокефалии церкви», — говорится в письме Папы Римского.



Глава Римско-католической церкви посетил Грузию с трехдневным официальным визитом 30 сентября прошлого года. Он встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии, а также провел мессу на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.

















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