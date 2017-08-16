В этом году праздник «Тбилисоба» состоится 7-8 октября

16.08.2017 12:28 В этом году в столице Грузии отпразднуют праздник горожан «Тбилисоба» 7 и 8 октября. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



Праздник как всегда будет масштабным и охватит всю столицу. Основные мероприятия пройдут в Старом городе — в районе «Нового Тифлиса» на пешеходной части проспекта Агмашенебели, в парке Рике и в ущелье Легвтахеви в районе тбилисских серных бань.



По традиции «Тбилисоба» отметят культурными и спортивными мероприятиями, состоятся кулинарные выставки-продажи, по всему городу будут обустроены сельскохозяйственные рынки. Будет много концертов и мероприятий для детей.



В связи с проведением традиционного праздника в мэрии Тбилиси создана специальная комиссия из представителей городских властей.



В комиссию до 8 сентября можно отправить заявку, проект или предложение по поводу проведения мероприятий. Подготовительная работа начнется за месяц до праздника.



Заинтересованные лица могут внести свои заявки в канцелярию мэрии Тбилиси по адресу ул.Шартава №7 на имя городской службы культуры.















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