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В этом году праздник «Тбилисоба» состоится 7-8 октября


16.08.2017   12:28
В этом году в столице Грузии отпразднуют праздник горожан «Тбилисоба» 7 и 8 октября. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.

Праздник как всегда будет масштабным и охватит всю столицу. Основные мероприятия пройдут в Старом городе — в районе «Нового Тифлиса» на пешеходной части проспекта Агмашенебели, в парке Рике и в ущелье Легвтахеви в районе тбилисских серных бань.

По традиции «Тбилисоба» отметят культурными и спортивными мероприятиями, состоятся кулинарные выставки-продажи, по всему городу будут обустроены сельскохозяйственные рынки. Будет много концертов и мероприятий для детей.

В связи с проведением традиционного праздника в мэрии Тбилиси создана специальная комиссия из представителей городских властей.

В комиссию до 8 сентября можно отправить заявку, проект или предложение по поводу проведения мероприятий. Подготовительная работа начнется за месяц до праздника.

Заинтересованные лица могут внести свои заявки в канцелярию мэрии Тбилиси по адресу ул.Шартава №7 на имя городской службы культуры.






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