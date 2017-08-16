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Какие специальности выбирали грузинские абитуриенты в 2017 году


16.08.2017   12:32
Бизнес-администрирование, право, экономика, международные отношения – таковы самые востребованные факультеты среди абитуриентов Грузии в 2017 году. Эти данные публикует на своем сайте Национальный центр экзаменов и оценок Грузии.

Востребованность этих направлений среди поступающих в вузы не меняется уже многие годы.
Кроме того, в этом году среди абитуриентов популярностью пользовались такие направления как организация бизнеса и управление, строительство, информатика, туризм, психология, а также медицина.

Растет спрос и на такие факультеты как филология грузинского языка и история. Эти факультеты названы важными направлениями в плане «стратегического развития государства».

Для участия в Единых национальных экзаменах в 2017 году зарегистрировались более 41,5 тысяч абитуриентов, но не все смогли принять в них участие, так как не преодолели минимальный барьер на выпускных экзаменах. Всего в ЕНЭ участвовали порядка 39 тысяч абитуриентов.

Единые национальные экзамены прошли в Грузии с 3 по 26 июля в 22-х экзаменационных центрах страны. Минимальный порог компетенции для поступления в вуз не смогли преодолеть 15% абитуриентов.

Сколько абитуриентов смогли успешно сдать экзамены и стать студентами станет известно в конце августа.

"Новости-Грузия"





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