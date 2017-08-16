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Футбольные клубы «Локомотив» и «Торпедо» оштрафованы на 20 000 лари каждый


16.08.2017   18:29
Комитет по рассмотрению дисциплинарных и исковых вопросов Футбольной федерации Грузии рассмотрел инциденты, происшедшие 11 августа в ходе матча "Локомотив" - "Торпедо", когда на 85-й минуте матч был прерван.

Комитет заслушал представителей обеих клубов, рассмотрел докладные официальных лиц, и принял решение: оба клуба оштрафованы по 20 000 лари. "Локомотив" и "Торпедо" проведут следующий домашний матч без зрителей. А также до конца сезона клубам дали условное наказание - в случае повторения подобного действия у них отберут 3 очка.

В то же время встреча четвертого круга "Торпедо" – "Локомотив" состоится без зрителей.

11 августа между болельщиками тбилисского "Локомотива" и кутаисского "Торпедо" произошло противостояние. На 83-й минуте главный арбитр матча прекратил встречу, так как на трибунах кутаисские болельщики физически расправились с болельщиками "Локомотива". Наряду с этим фаны "Торпедо" бросили на поле взрывную пиротехнику, после чего Георгий Круашвили принял решение о прекращении игры.

Сорванная встреча была возобновлена на запасном поле "Локомотива" 14 августа, и команды сыграли оставшиеся 7 минут. Окончательная встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".








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