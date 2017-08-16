За выдвижение на премию «Оскар» от Грузии в этом году будут бороться 4 грузинских фильма

16.08.2017 20:55 За статус фильма-кандидата на премию «Оскар» от Грузии в этом году будут бороться 4 грузинских фильма, - сообщают в Национальном центре кинематографии Грузии.



По их же информации, Американская киноакадемия традиционно обратилась с просьбой к Национальному киноцентру с просьбой отобрать фильм-кандидат 2017 года из Грузии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



2 августа Национальный киноцентр начал прием заявок. Завершился он 11 августа. С учетом требований Американской киноакадемии, поступило 4 заявки. Соответственно, за статус фильма-кандидата на премию «Оскар» от Грузии в этом году будут бороться 4 грузинских фильма. Это: «Моя счастливая семья» (режиссеры - Нана Эквтимишвили и Симон Гросс), «Заложники» (режиссер - Резо Гигинеишвили), «Страшная мать» (режиссер - Анна Урушадзе) и «Лука» (режиссер – Георгий Барабадзе).



«Через несколько дней Национальный киноцентр назовет членов специальной комиссии, которая на основании тайного голосования должна выявить фильм-победититель от Грузии. Показ отобранных 4 фильмов состоится 29-30 августа», - говорится в информации.



90-я юбилейная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.















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