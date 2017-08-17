Николоз Басилашвили в 1/8 финала турнира в Цинциннати

17.08.2017 12:01 Первая ракетка Грузии на Мастерсе в Цинциннати выиграл вторую встречу, и вышел в 1/8 финала.



Грузинский теннисист во второй игре победил 22 летнего американца Кристиана Харисона, легко выиграл в двух сетах со счетом 6:3, 6:3, и на следующем этапе будет играть с 20 летним американцем Джаредом Дональдсоном, который сейчас занимает 60-е место в мировой квалификации.



До Харисона в матче с Басилашвили выбыл из соревнования хорват Борна Чорич.



Матч между грузинским и американским спортсменом начнется сегодня в 20:30 по тбилисскому времени.



Призовой фонд турнира составляет 5 миллионов долларов США.



















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