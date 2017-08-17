Организатор GEM-Fest обещает выплатить «все до «копейки»»

17.08.2017 13:02 Организатор GEM-Fest Георгий Сигуа вернулся в Грузию и в ближайшем будущем проведет пресс-конференцию.



«Создалось очень много финансовых проблем по многим причинам. На днях проведем пресс-конференцию и обо всем расскажем. У нас финансовые сложности, однако, ответственности, еще раз повторю, не избегаем. Очень многим по возможности мы выплатили их суммы, и все без исключения получат все до «копейки», - заявил Георгий Сигуа.



У руководства GEM-Fest сотрудники требуют выплаты причитаемой им зарплаты, в противном случае они грозятся обратиться в суд.



Фестиваль GEM Fest в этом году длился целый месяц — он начался 14 июля и завершился 14 августа. Музыкальное мероприятие объединяло в черноморском курортном поселке Анаклия восемь клубных сцен. На фестивале выступили порядка 500 знаменитых исполнителей клубной музыки со всего мира.



За несколько дней до завершения фестиваля Георгий Сигуа на своей странице в соцсети Facebook написал, что в этом году фестиваль не оказался финансово успешным.



По его словам, наряду с тем, что в результате интоксикации скончалась 22-летняя гостья фестиваля, а еще нескольким понадобилась госпитализация, было и множество форс-мажоров: дождь, ураган, градово-штормовое предупреждение. Сигуа отметил, что все эти факторы помешали организаторам мероприятия выполнить свои финансовые обязательства.

















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