Заявление пресс-службы «Железной дороги» вызвало возмущение профсоюза

17.08.2017 13:57 «Уже второй день мы наблюдаем за провокацией, которую устраивает взращенный в грязи Михеила Саакашвили, несостоявшийся политики Ираклий Петриашвили», - заявил руководитель департамента по связям с общественностью «Грузинской железной дороги» Дачи Цагурия по поводу акции протеста. Это заявление прокомментировал председатель нового профсоюза Виталий Гиоргадзе и отметил, что заявление Дачи Цагурия может быть воспринято как кампания против профсоюзов, которая приведет к тяжелым последствиям. Цагурия отвечает, что железнодорожников вводят в заблуждение, и призывает их вернуться на рабочие места», - пишет газета «Резонанси».



«Уже много лет, с тех пор как Саакашвили ушел из власти, группа лиц пытается постоянно устраивать провокации, а при Саакашвили они как сиамские коты лежали у его ног. Тогда они не вспоминали о правах рабочих. Сегодня же они стали такими храбрыми. Группа Петриашвили вводит этих людей в заблуждение и распространяет ложную информацию. Они не заботятся об интересах железнодорожников, они ежемесячно финансировали на деньги железнодорожников предвыборную кампанию Ираклия Петриашвили. Мы это видели. Ираклий Петриашвили не набрал даже одного процента, это разорившийся политик и он не имеет и никогда не будет иметь шансов. С той же зарплатой эти люди переведены на новые рабочие места. Заявления, якобы мы не обеспечивали их транспортом и жильем, являются ложью. Я прошу их как можно быстрее явиться, потому что на них возложено ответственное дело. Они должны проверить рельсы, потому что по ним наряду с грузами ездят и пассажирские поезда. Прошу их осознать свою ответственность, явиться на работу, потому что мы будем вынуждены принять какое-то решение. Я призываю их не поддаваться на провокации Петриашвили», - заявил Цагурия, по словам которого, Петриашвили опять заберет свои гранты и деньги железнодорожников и «сделает свою толстую кожу еще более толстой», - отмечает издание.



«Ему ответил председатель нового профсоюза железнодорожников Виталий Гиоргадзе и назвал Цагурия провокатором. «Никто не вышел к участникам голодовки и не ответил им. Вместо этого Цагурия выступает с провокационными заявлениями. Он не пришел к работникам и не сказал - заходите и давайте разберемся. Железная дорога - государственная организация, в которую чиновников назначает правительство. Заявление такого чиновника как Дачи Цагурия против руководителя профсоюза может быть воспринято как кампания против профсоюзов, что приведет к тяжелым последствиям. Я не думаю, что Цагурия это осознает, потому что люди с такими умственными способностями такие вещи не понимают. Это плохие заявления для руководителя департамента по связям с общественностью государственной организации. Цагурия - провокатор. Эта провокация направлена против профсоюзов Грузии», - заявил Гиоргадзе, по словам которого, участники голодовки пытались связаться с руководством и прошлой ночью, но эти попытки оказались безрезультатными», - заключает издание.















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