Министерство финансов Грузии изучит документацию фестиваля Gem Fest

18.08.2017 10:28 Следственная служба Министерства финансов Грузии изучает финансовую документацию фестиваля Gem Fest, сообщает 17 августа Общественное телевидение Грузии. Как уже сообщалось, в Грузии возник скандал из-за провала недавно завершившегося самого масштабного фестиваля электронной музыки GEM Fest. Для проведения фестиваля администрация туризма Грузии выделила 1,9 миллион лари (порядка 790 тысяч долларов) из государственного бюджета.



Однако не успел фестиваль закончиться, как его сотрудники уже провели несколько акций протеста, заявляя о том, что организаторы задерживают им зарплаты. Кроме того, в поселках Анаклия и Ганмухури протестуют местные жители, которые требуют возмещения средств, вложенных ими для приема туристов в своих домах. Они заявляют, что по совету организаторов фестиваля потратили деньги, однако так и не дождались наплыва туристов. Теперь на предмет возможных финансовых нарушений будет проведено расследование.



Между тем сам организатор фестиваля - Георгий Сигуа, заявляет, что не присваивал государственных денег. В интервью телекомпании «Имеди» Сигуа подтвердил, что завтра, 18 августа, вызван на допрос в следственную службу. По его словам, он находился за границей и специально прибыл в Грузию, чтобы ответить на вопросы следственной службы.



«Мы не брали ни одного тетри от государства. Доля государства в софинансировании была очень небольшой. Мы привезли 500 исполнителей, часть государственного финансирования составила 1, 9 миллионов лари (порядка 795 тысяч долларов), при общем финансировании более 17 миллионов лари (более 7,1 миллионов долларов)», - сказал Сигуа. Он подчеркнул, что все артисты, за участие которых было выплачено из государственного бюджета, приехали на мероприятие в Анаклия.



Таким образом, по его словам, компания выполнила все обязательства, взятые на себя перед государством. Сигуа также отметил, что возникшие в последнее время вокруг фестиваля событияне означают, что фестиваль не должен быть продолжен. По его словам, даже исходя из резонанса видно, что история этого фестиваля приобрела еще более масштабный характер.















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