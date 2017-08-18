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В Грузии наказали 155 недобросовестных врачей


18.08.2017   11:08
В 2017 году к профессиональной ответственности привлекли 155 врачей, сообщили корр. «Новости-Грузия» в Государственном агентстве регулирования медицинской деятельности.

Из 155-ти врачей письменное предупреждение получили 90 медиков. Еще 60-ти врачам приостановили действие государственного сертификата. Из них 23 врачам — на один месяц, 30-ти врачам — на два месяца, шести врачам — на три месяца, и одному врачу — на четыре месяца.

Вопрос об ответственности еще трех врачей представители Совета профессионального развития, функционирующего при агентстве, передали правоохранительным органам.

В 2016 году к профессиональной ответственность были привлечены 198 врачей. Из них 105 получили письменное предупреждение, а действие государственного сертификата приостановили 93 врачам.

За последние два года граждане Грузии часто обращались к агентству регулирования медицинской деятельности с требованием наказать того или иного врача за халатное отношение к пациентам. В ряде случаев вина врачей не была доказана.

Государственное агентство регулирования медицинской деятельности при министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии является контролирующим органом качества медицинского сервиса.

Агентство изучает качество оказания медицинской помощи на основе заявлений и жалоб граждан страны, оно также ведет мониторинг условий и выполнения государственных медицинских программ в клиниках. Агентство выдает медицинским учреждениям лицензии, обеспечивает проведение сертификационных экзаменов среди врачей, а также выдает сертификаты.






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