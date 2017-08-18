Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Священнослужитель обвиняется в растрате 45 000 лари - дело расследует прокуратура


18.08.2017   12:01
Главная прокуратура изучает бизнес деятельность члена Священного Синода. Митрополит ведет тяжбу с бизнес партнерами. Владыку обвиняют в присвоении имущества мошенническим путем.

Митрополит Ванский и Багдатский подтверждает, что в 2013 году открыл торговый объект в центре Тбилиси, и вложил в компанию 48 000 лари в виде начального капитала.

Спустя восемь месяцев с открытия магазина на Метехском подъеме между семьей владыки Антона и его бизнес партнерами начался конфликт. Бизнес партнеры митрополита Вани утверждают, что забрав деньги со счетов, архиепископ практически обанкротил компанию.

Тем временем член Священного Синода заявил "Курьеру", что с целью сокрытия преступления сожгли компьютер, где хранилась финансовая документация.

Бизнес партнер Леван Тодуа советует митрополиту Вани и Багдати вместо телевизионных обвинений пойти в прокуратуру, и дать показания.

Предположительно, следователи в скором будущем еще раз появятся у митрополита Антона, поскольку владельцы компании "Дивайн" требуют от прокуратуры срочного расследования дела.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Аджарии в сентябре пройдет международная конференция сельского туризма
Экспортные контейнерные перевозки Грузии рекордно возросли
Из Баку в Тбилиси будет летать низкобюджетная авиакомпания
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии выразили соболезнования в связи с терактом в Барселоне
Двоих жителей Чечни избили после публикации обращения к Чайке о пытках
В Чечне назвали «глупостью» сообщения СМИ о похищении певца Бакаева
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна