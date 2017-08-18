Священнослужитель обвиняется в растрате 45 000 лари - дело расследует прокуратура

18.08.2017 12:01 Главная прокуратура изучает бизнес деятельность члена Священного Синода. Митрополит ведет тяжбу с бизнес партнерами. Владыку обвиняют в присвоении имущества мошенническим путем.



Митрополит Ванский и Багдатский подтверждает, что в 2013 году открыл торговый объект в центре Тбилиси, и вложил в компанию 48 000 лари в виде начального капитала.



Спустя восемь месяцев с открытия магазина на Метехском подъеме между семьей владыки Антона и его бизнес партнерами начался конфликт. Бизнес партнеры митрополита Вани утверждают, что забрав деньги со счетов, архиепископ практически обанкротил компанию.



Тем временем член Священного Синода заявил "Курьеру", что с целью сокрытия преступления сожгли компьютер, где хранилась финансовая документация.



Бизнес партнер Леван Тодуа советует митрополиту Вани и Багдати вместо телевизионных обвинений пойти в прокуратуру, и дать показания.



Предположительно, следователи в скором будущем еще раз появятся у митрополита Антона, поскольку владельцы компании "Дивайн" требуют от прокуратуры срочного расследования дела.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

