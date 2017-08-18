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22 гражданина России обратились к Грузии с просьбой предоставить убежище
18.08.2017 12:05
В течение шести месяцев 2017 года 379 иностранных граждан обратились к Грузии с просьбой предоставить убежище. Информацию об этом распространило Министерство вынужденно перемещенных из оккупированных территорий, расселения, и беженцев Грузии.
Среди соискателей убежища есть граждане Ирака (67), Турции (41), Египта (40), Ирана (38), Индии (24), и России (22).
169 из них Грузия отказала в предоставлении убежища, в 121 случае дело было прекращено на основании личного заявления. 46 аппликантов получили убежище. Из них 24 получили статус беженцев, 23- гуманитарный статус.
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