Организаторы GEM Fest задолжали иностранным партнерм 400 тыс евро, грузинским - 100-150 тысяч

18.08.2017 12:16 По информации основателя GEM Fest Георгия Сигуа, следственная служба допросила его сотрудников по поводу финансовых операций.



Как заявил журналистам Сигуа до допроса в следственной службе, «о мифическом предмете, по которому начато следствие», его сотрудников никто не спрашивал.



«Их спрашивали о финансах, сборе сумм, где и какие билеты мы продали, где и какие спонсорские суммы нашли. Об этом мифическом предмете я пока ничего не знаю, как он оказался поврежден», - заявил Сигуа.

Что касается долгов, оставшихся после проведения GEM Fest, как пояснил Сигуа, он не думает, что его вызов на допрос связан с этими долгами или той жалобой, которую могли внести в следственную службу те лица, в отношении которых пока не закрыта задолженность.



«Задолженность - вопрос гражданский, а не криминальный. У нас есть задолженность, но также должны и нам. В прошлом году мы завершили GEM Fest с задолженностью, как и в этом году, но мы все выплатим. Мы обязательно закроем долги и должны продолжить работу. Через несколько дней мы объявим о наших планах. Мы должны намного меньше, чем должны нам. Иностранным партнерам мы должны около 400 000 евро, а в Грузии - 100-150 тысяч. Это не огромные суммы, мы способны их выплатить. В эти суммы входят и долги по зарплатам наших сотрудников. Также я хочу сказать, что разные кафе, рестораны и другие объекты должны нам более миллиона лари», - заявил Сигуа.















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