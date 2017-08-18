Первоклассники в Грузии получат в подарок портативные компьютеры фирмы Acer

18.08.2017 12:27 В новом учебном году первоклассники получат в подарок портативные компьютеры фирмы Acer.



Как сообщает Агентство развития образовательной и научной инфраструктуры министерства образования и науки Грузии, по всей стране 15 сентября первоклассники всех публичных школ получат в подарок портативные компьютеры.



В публичных школах в новом учебном году зарегистрировано около 50 300 первоклассников, которые получат в подарок Acer TravelMate B117 Notebook PC.



Портативные компьютеры также получат классные руководители первых классов. В этом году министерство приобрело 53 700 портативных компьютеров.















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