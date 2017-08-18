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Первоклассники в Грузии получат в подарок портативные компьютеры фирмы Acer
18.08.2017 12:27
В новом учебном году первоклассники получат в подарок портативные компьютеры фирмы Acer.
Как сообщает Агентство развития образовательной и научной инфраструктуры министерства образования и науки Грузии, по всей стране 15 сентября первоклассники всех публичных школ получат в подарок портативные компьютеры.
В публичных школах в новом учебном году зарегистрировано около 50 300 первоклассников, которые получат в подарок Acer TravelMate B117 Notebook PC.
Портативные компьютеры также получат классные руководители первых классов. В этом году министерство приобрело 53 700 портативных компьютеров.
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