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Учеба в грузинских школах начнется 15 сентября


18.08.2017   13:08
Учеба в грузинских школах начнется 15 сентября. Закон «Об общем образовании» гласит, что «во всех общеобразовательных учреждениях Грузии учебный год начинается 15 сентября. Если 15 сентября приходится на выходной или нерабочий день, учеба начинается в следующий рабочий день».

В 2017 году 15 сентября не является выходным, поэтому учеба начнется в пятницу, 15 сентября.

Вместе с тем, как сообщили «IPN» в ЮЛПП Агентство развития образовательной и научной инфраструктуры министерства образования и науки Грузии, всего в Грузии насчитывается 2085 публичных школ. На данном этапе ведется строительство 13 публичных школ с малым контингентом. Из них на первом этапе к учебному году планируется открыть 1 новую публичную школу. До конца 2017 года завершится строительство 5 школ.

По информации Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры, по состоянию на сегодняшний день завершена реабилитация 22 публичных школ. Реабилитационные работы проводятся в 91 публичной школе.






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