Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Воспитательный год в тбилисских детсадах начнется 18 сентября


18.08.2017   13:34
В тбилисских публичных детсадах новый 2017-2018 воспитательный год начнется 18 сентября. Согласно приказу руководителя Агентства по управлению тбилисскими детсадами Темура Тординава, до начала воспитательного года администрациям детсадов поручено провести санитарную обработку здания, вывезти строительный мусор из тех детсадов, где во время каникул проводились ремонтно-реконструкционные работы.

Вместе с тем, по информации Агентства по управлению тбилисскими детсадами, администрациям детсадов поручено обеспечить безопасность дворов и зданий детсадов, провести лабораторный анализ питьевой воды, проверить системы центрального отопления и обеспечить их налаженную работу, провести другие технические работы для обеспечения начала воспитательного процесса в подобающих условиях.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские лейбористы прервали заседание комиссии по тарифам на электроэнергию
НКРЭГ начинает рассмотрение вопроса повышения тарифа на электроэнергию
В Аджарии в сентябре пройдет международная конференция сельского туризма
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
Завершено строительство многопрофильной университетской клиники в Рухи
В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии первоклассникам раздадут 50 тысяч нетбуков
Целостность Грузии будет восстановлена - посол США
Мать похищенного Бакаева обратилась в МВД Чечни
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна