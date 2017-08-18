Воспитательный год в тбилисских детсадах начнется 18 сентября

18.08.2017 13:34 В тбилисских публичных детсадах новый 2017-2018 воспитательный год начнется 18 сентября. Согласно приказу руководителя Агентства по управлению тбилисскими детсадами Темура Тординава, до начала воспитательного года администрациям детсадов поручено провести санитарную обработку здания, вывезти строительный мусор из тех детсадов, где во время каникул проводились ремонтно-реконструкционные работы.



Вместе с тем, по информации Агентства по управлению тбилисскими детсадами, администрациям детсадов поручено обеспечить безопасность дворов и зданий детсадов, провести лабораторный анализ питьевой воды, проверить системы центрального отопления и обеспечить их налаженную работу, провести другие технические работы для обеспечения начала воспитательного процесса в подобающих условиях.















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