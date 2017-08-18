На улице Пекина в Тбилиси появится велодорожка протяженностью 900 метров

18.08.2017 20:55 На одной из центральных улиц Тбилиси — улице Пекина, появится велодорожка протяженностью 900 метров, сообщил глава городской службы транспорта мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе на встрече в Штабе по реабилитации улицы Пекина.



Ремонтные работы на улице Пекина начались 16 июня и завершатся в сентябре. Работы предусматривают демонтаж старого асфальтового покрытия, смену подземных коммуникаций, а также прокладку как на проезжей части, так и на тротуарах двухслойного покрытия.



«Фактически принято решение, что на улице Пекина будет обустроена велодорожка. Для велосипедов будет выделено приблизительно 900-метровая полоса, где будет возможно двустороннее движение», — сказал Мумладзе.



На встрече присутствовал и мэр Тбилиси Давид Нармания, который заявил, что до конца текущей недели будут завершены работы по обустройству подземных коммуникаций, после чего начнется прокладка первого слоя дороги.



«По последним данным, до конца этой недели на левой стороне будут приведены в порядок все подземные коммуникации, после чего компания-контрактор начнет прокладывать первый слой дорожного покрытия», — сказал Нармания.



Мэр отметил, что все работы выполняются в срок. На встрече также было отмечено, что на площади Саакадзе близ улицы Пекина добавят 60 новых парковочных мест.















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