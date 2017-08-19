Один из пострадавших в результате взрыва на ГЗС в Батуми скончался

19.08.2017 12:27 Один из пострадавших в результате взрыва на газозаправочной станции в Батуми, получивший 90% ожогов тела, сегодня утром скончался.



Как заявил министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Заал Микеладзе, пострадавшего вчера из клиники «Медина» перевезли в Ожоговый центр в Тбилиси, он находился на управляемом дыхании.



«Его состояние было очень тяжелым. Вчера он был переведен в Ожоговый центр в Тбилиси. К сожалению, сегодня утром он скончался», - заявил Заал Микеладзе.



Что касается второго пострадавшего, он проходит лечение в тбилисском Ожоговом центре. Общая площадь его ожогов составляет 32% поверхности тела.



Два дня назад в Батуми на улице Генерала Абашидзе произошел взрыв на станции заправки сжиженным газом. На прилегающей территории полностью сгорели два жилых дома, еще два значительно повредились. В результате произошедшего пострадали три человека. В связи со случившимся МВД ведет расследование.















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