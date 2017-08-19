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Один из пострадавших в результате взрыва на ГЗС в Батуми скончался


19.08.2017   12:27
Один из пострадавших в результате взрыва на газозаправочной станции в Батуми, получивший 90% ожогов тела, сегодня утром скончался.

Как заявил министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Заал Микеладзе, пострадавшего вчера из клиники «Медина» перевезли в Ожоговый центр в Тбилиси, он находился на управляемом дыхании.

«Его состояние было очень тяжелым. Вчера он был переведен в Ожоговый центр в Тбилиси. К сожалению, сегодня утром он скончался», - заявил Заал Микеладзе.

Что касается второго пострадавшего, он проходит лечение в тбилисском Ожоговом центре. Общая площадь его ожогов составляет 32% поверхности тела.

Два дня назад в Батуми на улице Генерала Абашидзе произошел взрыв на станции заправки сжиженным газом. На прилегающей территории полностью сгорели два жилых дома, еще два значительно повредились. В результате произошедшего пострадали три человека. В связи со случившимся МВД ведет расследование.






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