|
Выпускники грузинских профучилищ смогут продолжить учебу в вузах
19.08.2017 14:25
Девятиклассники, закончившие профессиональные училища в Грузии, смогут продолжить учебу в вузах, заявил министр образования и науки Александр Джеджелава.
В грузинских профучилищах не проходят школьную программу и выпускникам этих образовательных учреждений не выдают аттестат о полном среднем образовании.
«Мы хотим встроить возможность получения аттестата 12-го класса для окончивших профессиональные училища. То есть у детей, которые уйдут после 9-го класса и продолжат учебу в профессиональных училищах, будет возможность получить аттестат 12-го класса. При желании они смогут продолжить учебу в вузе», — заявил Джеджелава в эфире телекомпании «Имеди».
С 2013 года для правительства Грузии одним из главных приоритетов является реформирование системы профессионального образования.
В масштабах всей Грузии функционирует 37 профессиональных училищ и 10 их филиалов. В 2017 году запланировано открыть еще два филиала в городе Хоби, в регионе Самегрело и в поселке Степанцминда, в регионе Мцхета-Мтианети.
Профессиональные колледжи предлагают многообразную учебную программу всем гражданам Грузии любого возраста, в том числе и дуальное профобразование, которое позволяет совмещать работу и учебу.
Минобразования намерено сделать профессиональное образование популярным с помощью разнообразных отраслей, практических занятий, полного финансирования, современной инфраструктуры.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна