Выпускники грузинских профучилищ смогут продолжить учебу в вузах

19.08.2017 14:25 Девятиклассники, закончившие профессиональные училища в Грузии, смогут продолжить учебу в вузах, заявил министр образования и науки Александр Джеджелава.



В грузинских профучилищах не проходят школьную программу и выпускникам этих образовательных учреждений не выдают аттестат о полном среднем образовании.



«Мы хотим встроить возможность получения аттестата 12-го класса для окончивших профессиональные училища. То есть у детей, которые уйдут после 9-го класса и продолжат учебу в профессиональных училищах, будет возможность получить аттестат 12-го класса. При желании они смогут продолжить учебу в вузе», — заявил Джеджелава в эфире телекомпании «Имеди».



С 2013 года для правительства Грузии одним из главных приоритетов является реформирование системы профессионального образования.



В масштабах всей Грузии функционирует 37 профессиональных училищ и 10 их филиалов. В 2017 году запланировано открыть еще два филиала в городе Хоби, в регионе Самегрело и в поселке Степанцминда, в регионе Мцхета-Мтианети.



Профессиональные колледжи предлагают многообразную учебную программу всем гражданам Грузии любого возраста, в том числе и дуальное профобразование, которое позволяет совмещать работу и учебу.



Минобразования намерено сделать профессиональное образование популярным с помощью разнообразных отраслей, практических занятий, полного финансирования, современной инфраструктуры.















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