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Торговцы сгоревшего рынка автозапчастей в Тбилиси требуют компенсаций от администрации


19.08.2017   18:33
Сотрудники рынка автозапчастей в тбилисском районе Исани, магазины которых сгорели во время сегодняшнего пожара, требуют возмещения ущерба от администрации торгового объекта. Владельцы магазинов, где продавались подержанные запчасти для автомобилей, начали собираться на Московском проспекте с самого утра. Сотрудники рынка требуют допустить их на сгоревшую территорию, которая до сих пор остается перекрыта. На месте продолжают работать эксперты, которые должны будут оценить нанесенный ущерб.

По словам собравшихся, их товар не был застрахован и единственная помощь, на которую они могут рассчитывать, это компенсации от администрации рынка. «Администрация максимально постарается помочь пострадавшим, но они арендовали площадь и ответственны за свою деятельность. Будки – их собственность и арендаторы обязаны иметь средства индивидуальной защиты. Ущерб посчитают соответствующие органы, после этого мы примем решение о помощи», - сказал юрист администрации рынка Автандил Кахниашвили.

На место прибыл глава Исанского района Вахтанг Кизикурашвили, который пообещал выступить посредником в решении конфликта между пострадавшими и администрацией рынка. «Мы встретимся с пострадавшими и будем действовать в рамках нашей компетенции»», - сказал он. Официальная причина пожара пока не установлена, однако сотрудники рынка полагают, что огонь возник в столовой, работавшей на территории торгового объекта.






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