Следственная служба Минфина Грузии допросила организатора GEM Fest о долгах фестиваля

19.08.2017 18:55 Более десяти часов продолжался допрос организатора фестиваля электронной музыки GEM Fest Георгия Сигуа в рамках расследования уголовного преступления, связанного с финансовыми нарушениями. Согласно данным следственной службы Минфина Грузии, в связи с возможными финансовыми нарушениями, допущенными при организации и проведении фестиваля, было начато следствие по статье «порча чужого имущества в крупном размере». На данном этапе следствие не уточняет, о каком именно имуществе идет речь.



К настоящему времени правоохранители изъяли всю документацию и компьютерную технику, на которой хранится информация о расходах GEM Fest, сообщает агентство «Новости-Грузия». Кроме того, были допрошены 15 сотрудников ООО «Арт Платформа», которая отвечала за организацию фестиваля. «На основании полученной информации и показаний свидетелей будут предприняты все меры, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Грузии» - отмечается в сообщении следственной службы.



После допроса Георгий Сигуа сообщил журналистам, что сотрудники следственной службы задавали ему вопросы о задолженностях компаний, работавших с GEM Fest, а также о долгах самих организаторов фестиваля. «Они детально опросили меня о всех задолженностях, которые есть у разных компаний к нам, и какую сумму мы должны получить. Также меня опросили о наших задолженностях, о том, как я собираюсь продолжать работу, и с какими суммами это связано», - сказал Сигуа, отметив, что сам GEM Fest задолжал иностранным партнерам 400 тысяч евро, а партнерам в Грузии – до 150 тысяч лари (более 60 тысяч долларов).















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