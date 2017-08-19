Грузинские полицейские завоевали 14 медалей на всемирной олимпиаде в Лос-Анджелесе

19.08.2017 21:09 Грузинские полицейские завоевали шесть золотых и восемь серебряных медалей на «Всемирной спортивной олимпиаде полицейских и пожарных 2017», проходившей в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.



Всего во Всемирной спортивной олимпиаде в семи видах спорта принимают участие 12 сотрудников грузинской полиции. Олимпиада завершилась 16 августа.



Золотые медали получили полицейские-борцы вольного стиля – первую завоевал Иосиф Хуцишвили (- 86 кг), который в финальном поединке победил российского борца. Вторую и третью золотые медали завоевали Лука Куртанидзе (- 125 кг) и Белдух Гавашелишвили (- 97 кг). Золото также завоевали тяжелоатлеты Леван Гилигашвили и Васил Миндорашвили. Кроме того, победителем олимпиады стал пловец Георгий Самарганишвили.



Две серебряные медали завоевали дзюдоисты Нодар Мчедлишвили (- 90 кг) и Алекси Давиташвили (- 100 кг). Сразу четыре серебра заработал пловец Георгий Бердзенишвили, который принимал участие в заплывах различными стилями. Серебряными медалями также были отмечены боксер Эдуард Имерлишвили и тяжелоатлет Коба Кобахидзе.



В тбилисском аэропорту участников «Всемирной спортивной олимпиады полицейских и пожарных 2017» встречали заместитель главы МВД Грузии Давид Вардиашвили, главы различных департаментов ведомств, их коллеги, родные и друзья.



«Всемирная спортивная олимпиада полицейских и пожарных» проводится раз в два года в разных странах мира. В этом году в соревнованиях принимали участие действующие и бывшие сотрудники полиции и пожарные из 80-ти стран. Медали олимпиады были разыграны в порядка 70-ти видах спортах.



"Новости-Грузия"











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