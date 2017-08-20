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Тело скончавшегося в Исландии Ники Бегадзе доставят в Грузию через неделю


20.08.2017   11:41
Тело 22-летнего Ники Бегадзе, найденное в реке Хвитау на территории водопада Гюдльфосс в Исландии, доставят в Рустави через неделю, 26 августа. Об этом агентству «IPN» сообщили близкие семьи Бегадзе.

По их информации, экспертиза подтвердила, что найденное в реке тело принадлежит Нике Бегадзе. Были проведены вскрытие и генетическая экспертиза.

Доставку тела в Рустави обеспечит консульский департамент МИД Грузии.

Ника Бегадзе пропал около водопада Гюдльфосс в Исландии 19 июля. Поисковые работы велись в водопаде, реке и на берегу, в поисках участвовала специальная техника, в частности - вертолеты.

Исландская полиция обнаружила тело мужчины в реке Хвитау 6 августа. Личность мужчины была установлена в тот же день по отпечаткам пальцев и стоматологическому снимку. На этой неделе была проведена генетическая экспертиза и тело было окончательно идентифицировано.

В последний раз видеокамеры зафиксировали Нику Бегадзе 19 июля, на территории водопада Гюдльфосс. Около водопада полиция обнаружила машину, которая принадлежала подруге Ники Бегадзе, его личные вещи и сломанный телефон. Ника Бегадзе жил в исландском городе Рейкьянесбайр на протяжении двух лет.






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